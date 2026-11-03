Memoria corta o semplice convenienza? Basta riavvolgere il nastro di qualche mese per rimettere in fila le grandi lezioni di stile dispensate l'anno scorso, quando Cristian Chivu condannava con fermezza le lamentele dei suoi colleghi. Peccato che, alla sua seconda stagione sulla panchina dell’Inter, il registro sia cambiato radicalmente. Alibi, scuse e proteste sono ormai all’ordine del giorno.

Cosa diceva Chivu l’anno scorso

"Io non verrò mai a lamentarmi in conferenza per episodi arbitrali. Ho una dignità e qui lotterò per cambiare mentalità perché in Italia siamo sempre abituati a piangere".

L’atteggiamento di, all'indomani del suo insediamento all’Inter, era di quelli che puntavano a

E rincarava la dose con una frase che poche settimane dopo gli si sarebbe ritorta contro:

"Le lamentele sugli arbitri? Ne inizierò a parlare quando vedrò un allenatore ammettere un episodio a favore”.

Il caso Bastoni ha cambiato tutto

"E' un tocco leggero ma è pur sempre un tocco, bisogna dirlo, il mio giocatore sente la mano dopo un anticipo, è la decisione dell'arbitro, un giocatore di esperienza come Kalulu forse avrebbe dovuto lasciare le mani a casa".

Le belle intenzioni durano il tempo di un episodio a favore. Lo scorso 14 febbraio, in occasione di un infuocato, va in scena il capolavoro della simulazione:accentua in modo imbarazzante e fa espellere. Tutta Italia urla allo scandalo, tranne una persona:, di fronte all'indifendibile, prova a capovolgere la realtà nel post partita:

Da lì in poi, la pioggia di giustificazioni non si fermerà più.

Le frasi che dice oggi: tra episodi e ingiustizie

"È una partita persa per episodi, però abbiamo cercato di rimanere sempre in partita. Bonny fino alle 16:30 di sabato aveva ancora la febbre, l'abbiamo recuperato in extremis nonostante uno stato di debolezza cronico, con vomito e febbre alta. Pio si è ripreso, ma anche lui non era al meglio".

Oggi il copione è l'esatto opposto di quello predicato un anno fa.

Ma il vero capolavoro arriva dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Nonostante i nerazzurri abbiano portato a casa i tre punti proprio grazie a un calcio di rigore assegnato per un contatto tra Pongracic e Thuram nel finale, Chivu è riuscito a trovare il modo di recitare la parte della vittima di un sistema ostile:

"Siamo stati più forti delle ingiustizie, ci hanno dato forza".

Dalla crociata contro il "si piange sempre in Italia" alla continua ricerca di alibi e torti arbitrali: caro Chivu, sei ancora sicuro di ciò che dicevi l’anno scorso?