Avvio di stagione devastante di João Félix all'Al-Nassr: la rovesciata in AFC Champions League, i sei mesi al Milan e un errore da non ripetere a gennaio
João Félix si è preso la scena in AFC Champions League Elite con la rovesciata pazzesca realizzata nella vittoria per 2-1 del suo Al-Nassr contro l'Al-Sadd. Due anni fa il portoghese era sbarcato al Milan in prestito, ma i suoi sei mesi in rossonero sono stati ampiamente insufficienti. Con il mercato di gennaio che si avvicina, vi proponiamo una riflessione partendo dall'esempio del fantasista portoghese.
La parentesi di João Félix al MilanNel febbraio del 2025, il portoghese arriva in prestito dal Chelsea in un mercato di gennaio che vede anche l'innesto di Santiago Gimenez, Kyle Walker, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Il giorno dopo l'atterraggio a Milano, Joao Felix fa il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, subentrando a Pulisic e realizzando il gol del 3-1 con uno splendido scavetto su assist del "Bebote". L'8 febbraio successivo, il classe 1999 debutta anche in Serie A nella trasferta contro l'Empoli. Per la prima rete in campionato bisogna attendere il 18 maggio. Il bottino complessivo da 3 gol e 1 assist in 21 partite non convincono il club rossonero a sedersi al tavolo con i 'Blues' per trattare il riscatto: grazie e arrivederci.
I numeri di João Félix in ArabiaTerminata l'esperienza al Milan, Joao Felix accetta la proposta faraonica da 20 milioni di euro netti a stagione dell'Al-Nassr. In Arabia, il portoghese sembra essere finalmente diventato quel grande giocatore di cui tanto si parlava a inizio carriera: 26 gol e 19 assist in 42 presenze al primo anno e già 8 reti e 11 assist in 16 apparizioni nella stagione in corso. Chiaramente, tutto va proporzionato al livello della Saudi Pro League, evidentemente più basso rispetto a quello dei grandi campionati europei.
Una lezione importante in vista del mercato di gennaioIl mercato di gennaio della stagione 2024/2025 è stato fatto in fretta e furia per rimediare a un avvio di stagione disastroso. La strategia è stata quella di puntare su nomi blasonati e occasioni di mercato, badando più a soddisfare la pancia dei tifosi che a colmare le reali lacune della squadra. Joao Felix è una scommessa che ci poteva stare, ma prendere un calciatore in prestito secco a sei mesi dal termine della stagione, spesso, porta più grane che benefici. La finestra invernale di trasferimenti si avvicina e il Milan dovrà accertarsi di operare in maniera diversa, ascoltando le esigenze di Ruben Amorim ed evitando i cosiddetti colpi di facciata.
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