João Félix si è preso la scena in AFC Champions League Elite con la rovesciata pazzesca realizzata nella vittoria per 2-1 del suo Al-Nassr contro l'Al-Sadd. Due anni fa il portoghese era sbarcato al Milan in prestito, ma i suoi sei mesi in rossonero sono stati ampiamente insufficienti. Con il mercato di gennaio che si avvicina, vi proponiamo una riflessione partendo dall'esempio del fantasista portoghese.

La parentesi di João Félix al Milan

I numeri di João Félix in Arabia

Una lezione importante in vista del mercato di gennaio

Nel febbraio del 2025, il portoghese arriva inin un mercato di gennaio che vede anche l'innesto di Santiago Gimenez, Kyle Walker, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Il giorno dopo l'atterraggio a Milano,fa il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, subentrando a Pulisic e realizzando il gol del 3-1 con uno splendidoL'8 febbraio successivo, il classe 1999 debutta anche in Serie A nella trasferta contro l'Empoli. Per la prima rete in campionato bisogna attendere il 18 maggio. Il bottino complessivo danon convincono il club rossonero a sedersi al tavolo con i 'Blues' per trattare il riscatto: grazie e arrivederci.Terminata l'esperienza al Milan,accetta la proposta faraonica dadell'. In Arabia, il portoghese sembra essere finalmente diventato quel grande giocatore di cui tanto si parlava a inizio carriera:al primo anno e giànella stagione in corso. Chiaramente, tutto va proporzionato al livello della Saudi Pro League, evidentemente più basso rispetto a quello dei grandi campionati europei.Il mercato di gennaio della stagione 2024/2025 è stato fatto in fretta e furia per rimediare a un avvio di stagione disastroso. La strategia è stata quella diJoao Felix è una scommessa che ci poteva stare, ma prendere un calciatore in prestito secco a sei mesi dal termine della stagione, spesso, porta più grane che benefici. La finestra invernale di trasferimenti si avvicina e ildovrà accertarsi di operare in maniera diversa,ed evitando i cosiddetti colpi di facciata.