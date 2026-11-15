Esattamente un anno fa Mattia Caldara annunciava il ritiro a soli 31 anni: dagli esordi nell'Atalanta al calvario di infortuni vissuto con la maglia del Milan
Milan, alla scoperta di Caldara: dall'idolo Nesta a Dostoevskij | VIDEO
Esattamente un anno fa, il 15 novembre 2025, Mattia Caldara si ritirava dal calcio giocato ad appena 31 anni. Nella sua carriera ricorda con rammarico soprattutto il periodo al Milan, segnato da continui problemi fisici e raccontato dallo stesso difensore come "il più grande rimorso della mia vita".
La storia di Caldara al MilanTra il 2016 e il 2018, Caldara si mette in mostra nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, diventando uno dei centrali più interessanti della Serie A. Il classe 1994 realizza 10 reti nelle prime due stagioni tra i professionisti e si guadagna anche la convocazione in Nazionale. A gennaio 2017, la Juventus versa 21 milioni di euro nelle casse della ‘Dea’ per aggiudicarsi il cartellino del centrale italiano, lasciandolo però in prestito a Bergamo.
Nell'estate del 2018, Caldara passa al Milan a titolo definitivo per 35 milioni di euro, in un’operazione nata per riportare a Torino Leonardo Bonucci. Insieme al difensore, dalla Juventus arriva anche Gonzalo Higuaín in prestito.
Gli infortuniA ottobre 2018 Caldara rimedia una lesione al tendine d'Achille che ne frena subito l’inserimento al Milan. Anni dopo racconterà che gli era bastato vedere la faccia di Paolo Maldini vicino al lettino per capire che l'infortunio era serio. Il difensore torna in campo il 24 aprile 2019, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Sembra finalmente il momento giusto per ripartire, invece pochi giorni dopo, un contrasto con Fabio Borini in allenamento gli provoca la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
I prestiti e i pochi minuti in rossoneroA gennaio 2020, Caladara torna all'Atalanta in prestito, poi passa con la stessa formula a Venezia e Spezia. Nell'estate 2023 rientra a Milanello, ma già a settembre deve operarsi alla caviglia destra e resta fermo per altri mesi.
Questi i suoi numeri nei cinque anni al Milan:
- 3 presenze ufficiali
- 187 minuti giocati
- una sola partita in Serie A
A settembre 2024, in un'intervista al ‘Corriere della Sera’, Caldara parla senza filtri degli anni passati a Milano:
"Il più grande rimorso della vita. Mi è dispiaciuto tantissimo per come è andata".
L'ultima stagione a Modena e il ritiroFinito il contratto con il Milan, nell'estate 2024 Caldara riparte dalla Serie B con il Modena. In Emilia, il difensore gioca 26 partite e segna un gol nella stagione 2024-2025, ma il dolore alla caviglia destra non lo lascia mai davvero. Nel luglio 2025 una visita specialistica constata che la cartilagine è ormai consumata e continuare a giocare significherebbe rischiare una protesi nel giro di qualche anno.
La lettera d’addio di CaldaraIl 15 novembre 2025, con una lunga lettera pubblicata su ‘GianlucaDiMarzio.com’, Caldara annuncia il ritiro e racconta anche la fatica mentale accumulata tra operazioni e riabilitazioni:
"Ho deciso di lasciare andare. Non per dimenticare. Ho deciso di lasciare andare per riprendere in mano la mia vita".
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