Esattamente un anno fa, il 15 novembre 2025, Mattia Caldara si ritirava dal calcio giocato ad appena 31 anni. Nella sua carriera ricorda con rammarico soprattutto il periodo al Milan, segnato da continui problemi fisici e raccontato dallo stesso difensore come "il più grande rimorso della mia vita".

La storia di Caldara al Milan

Tra il 2016 e il 2018,si mette in mostra, diventando uno dei centrali più interessanti della Serie A. Il classe 1994 realizza 10 reti nelle prime due stagioni tra i professionisti e si guadagna anche la convocazione in Nazionale. A gennaio 2017, laversanelle casse della ‘Dea’ per aggiudicarsi il cartellino del centrale italiano, lasciandolo però in prestito a Bergamo.

Nell'estate del 2018, Caldara passa al Milan a titolo definitivo per 35 milioni di euro, in un’operazione nata per riportare a Torino Leonardo Bonucci. Insieme al difensore, dalla Juventus arriva anche Gonzalo Higuaín in prestito.

Gli infortuni

I prestiti e i pochi minuti in rossonero

A ottobre 2018rimedia unache ne frena subito l’inserimento al. Anni dopo racconterà che gli era bastato vedere la faccia di Paolo Maldini vicino al lettino per capire che l'infortunio era serio. Il difensore torna in campo il 24 aprile 2019, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Sembra finalmente il momento giusto per ripartire, invece pochi giorni dopo, un contrasto con Fabio Borini in allenamento gli provoca laA gennaio 2020,torna all'Atalanta in, poi passa con la stessa formula a. Nell'estate 2023 rientra a Milanello, ma già a settembre deve operarsi allae resta fermo per altri mesi.

Questi i suoi numeri nei cinque anni al Milan:

3 presenze ufficiali

187 minuti giocati

una sola partita in Serie A

A settembre 2024, in un'intervista al ‘Corriere della Sera’, Caldara parla senza filtri degli anni passati a Milano:

"Il più grande rimorso della vita. Mi è dispiaciuto tantissimo per come è andata".

L'ultima stagione a Modena e il ritiro

La lettera d’addio di Caldara

"Ho deciso di lasciare andare. Non per dimenticare. Ho deciso di lasciare andare per riprendere in mano la mia vita".

Finito il contratto con il, nell'estate 2024riparte dalla Serie B con il. In Emilia, il difensore gioca 26 partite e segna un gol nella stagione 2024-2025, ma il dolore alla caviglia destra non lo lascia mai davvero. Nel luglio 2025 una visita specialistica constata cheIl 15 novembre 2025, con unapubblicata su ‘GianlucaDiMarzio.com’,annuncia ile racconta anche la fatica mentale accumulata tra operazioni e riabilitazioni: