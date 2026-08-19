Il Milan chiude per Diego Moreira dopo il colpo Spence dell'Inter. Cifre, statistiche e tattica del duello che accenderà i prossimi derby di Milano

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Dove giocherà Diego Moreira, esterno acquistato dal Milan in questo calciomercato estivo 2026?

Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi

Continua il mercato del Milan: il terzo colpo importante della dirigenza rossonera è stato Diego Moreira, pagato più di 50 milioni di euro con i bonus. L'esterno è stato prelevato dallo Strasburgo in una trattativa che è trapelata solo quando era stata già chiusa in tutti i suoi aspetti.

Per Ruben Amorim è un acquisto fondamentale: mancava in rosa un esterno con le caratteristiche di Moreira in rossonero. Il Diavolo ovviamente non è l'unica squadra che si è rinforzata sul mercato in quello specifico ruolo.

Anche l'Inter è dovuta intervenire dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid. I nerazzurri hanno speso circa una trentina di milioni di euro per prelevare Djed Spence dal Tottenham. È naturale che si parli già ora di un confronto visto anche che i due si potrebbero scontrare: Spence gioca a destra, mentre Moreira probabilmente giocherà a sinistra.

Diego Moreira al Milan, Spence all'Inter: il confronto tra due esterni diversi che incendieranno il derby

Spence vs Moreira: il confronto statistico su Sofascore

Iniziamo quindi osservando i numeri della scorsa stagione (grazie al sito Sofascore):
  • Djed Spence ha giocato 30 partite in Premier League di cui 23 da titolare. 0 gol e 0 assist per l'esterno inglese. I gol attesi (xG) si sono fermati a quota 0.90 mentre gli assist attesi a 1.78. 49.5 tocchi per partita con 4 grandi occasioni create. 3.7 palloni recuperati di media. 4.0 (48%) duelli vinti per partita e 1.1 (43%) di dribbling riusciti. 12.1 possessi persi di media.
  • Diego Moreira: 27 presenze in Ligue 1 di cui 23 da titolare. 4 gol e 6 assist per l'esterno belga. I gol attesi (xG) si sono fermati a quota 2.02 mentre gli assist attesi a 3.92. 54.9 tocchi per partita con 11 grandi occasioni create. 3.6 palloni recuperati di media. 4.5 (47%) duelli vinti per partita e 1.3 (42%) di dribbling riusciti. 14.2 possessi persi di media.

Questa la differenza a livello statistico.

Caratteristiche tattiche e stile di gioco a confronto

Come gioco? Djed Spence e Diego Moreira sono due calciatori con caratteristiche e anche un'età molto differenti.

Il nuovo esterno dell'Inter è un classe 2000 mentre il nuovo giocatore del Milan è un classe 2004. L'inglese è un esterno destro naturale, di piede destro, mentre Moreira è mancino ed è molto più offensivo.

Il nuovo nerazzurro è un giocatore più ordinato, anche se sa sfruttare molto bene la sua velocità per eseguire dribbling e liberarsi dagli avversari. Diego Moreira è un giocatore esplosivo, più tecnico e più offensivo. Sono due calciatori molto diversi, ma non vediamo l'ora di vederli duellare nei prossimi derby di Milano.

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