Diego Moreira al Milan, Spence all'Inter: il confronto tra due esterni diversi che incendieranno il derby

Continua il mercato del Milan: il terzo colpo importante della dirigenza rossonera è stato Diego Moreira, pagato più di 50 milioni di euro con i bonus. L'esterno è stato prelevato dallo Strasburgo in una trattativa che è trapelata solo quando era stata già chiusa in tutti i suoi aspetti.

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Perè un acquisto fondamentale: mancava in rosa un esterno con le caratteristiche di Moreira in rossonero. Il Diavolo ovviamente non è l'unica squadra che si è rinforzata sul mercato in quello specifico ruolo.

Anche l'Inter è dovuta intervenire dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid. I nerazzurri hanno speso circa una trentina di milioni di euro per prelevare Djed Spence dal Tottenham. È naturale che si parli già ora di un confronto visto anche che i due si potrebbero scontrare: Spence gioca a destra, mentre Moreira probabilmente giocherà a sinistra.

Spence vs Moreira: il confronto statistico su Sofascore

Djed Spence ha giocato 30 partite in Premier League di cui 23 da titolare. 0 gol e 0 assist per l'esterno inglese. I gol attesi (xG) si sono fermati a quota 0.90 mentre gli assist attesi a 1.78. 49.5 tocchi per partita con 4 grandi occasioni create. 3.7 palloni recuperati di media. 4.0 (48%) duelli vinti per partita e 1.1 (43%) di dribbling riusciti. 12.1 possessi persi di media.

ha giocato 30 partite in Premier League di cui 23 da titolare. 0 gol e 0 assist per l'esterno inglese. I gol attesi (xG) si sono fermati a quota 0.90 mentre gli assist attesi a 1.78. 49.5 tocchi per partita con 4 grandi occasioni create. 3.7 palloni recuperati di media. 4.0 (48%) duelli vinti per partita e 1.1 (43%) di dribbling riusciti. 12.1 possessi persi di media. Diego Moreira: 27 presenze in Ligue 1 di cui 23 da titolare. 4 gol e 6 assist per l'esterno belga. I gol attesi (xG) si sono fermati a quota 2.02 mentre gli assist attesi a 3.92. 54.9 tocchi per partita con 11 grandi occasioni create. 3.6 palloni recuperati di media. 4.5 (47%) duelli vinti per partita e 1.3 (42%) di dribbling riusciti. 14.2 possessi persi di media.

Iniziamo quindi osservando i numeri della scorsa stagione (grazie al sito):

Questa la differenza a livello statistico.

Caratteristiche tattiche e stile di gioco a confronto

Come gioco?

Il nuovo esterno dell'Inter è un classe 2000 mentre il nuovo giocatore del Milan è un classe 2004. L'inglese è un esterno destro naturale, di piede destro, mentre Moreira è mancino ed è molto più offensivo.

Il nuovo nerazzurro è un giocatore più ordinato, anche se sa sfruttare molto bene la sua velocità per eseguire dribbling e liberarsi dagli avversari. Diego Moreira è un giocatore esplosivo, più tecnico e più offensivo. Sono due calciatori molto diversi, ma non vediamo l'ora di vederli duellare nei prossimi derby di Milano.