Robinho JR incanta a Genova. Cosa fanno gli altri figli d'arte: tre sono al Milan

Dinastie nel calcio italiano: ecco dove giocano e come stanno andando i figli di Ibrahimovic, Seedorf, Maldini e Robinho. C'è chi fa già sognare i tifosi
Calciomercato Milan, Comotto in sede per firmare il rinnovo | VIDEO PM
Quali sono e dove stanno giocando alcuni calciatori figli d'arte? Nel Milan abbiamo tre casi diversi: partiamo con Christian Comotto, mediano 2008 cresciuto nel settore giovanile del club e aggregato da questa stagione con il Milan di Ruben Amorim. Comotto non ha ancora giocato, ma troverà sicuramente minuti a partire dal mese di ottobre con un calendario fittissimo per i rossoneri, ci sarà spazio per tutti.
Comotto ha un talento davvero unico e può diventare il futuro del reparto del Diavolo. È figlio di Gianluca Comotto, ex difensore che si è ritirato nel 2016 e che ha giocato, tra le altre, per Torino e Fiorentina.
I talenti del Milan Primavera: Ibrahimovic e Seedorf
- Tre presenze in campionato.
- Poco minutaggio complessivo (37 minuti in campo).
Chiudiamo con un altro figlio di una leggenda del Milan ovvero Denzel Seedorf, figlio dell'ex mediano olandese Clarence. Anche Denzel è un mediano che gioca con il Milan Primavera, ma al momento non ha ancora trovato una presenza stagionale nella squadra di Renna.
Le novità in Italia: Robinho jr. al GenoaChi è arrivato quest'anno in Italia è Robinho jr. figlio dell'ex attaccante del Milan Robinho. Il Genoa lo ha prelevato dal Santos e al momento sta giocando con la Primavera del Grifone: 2 presenze e 2 gol per l'ala offensiva classe 2007. Potrebbe presto fare il salto di categoria viste le sue qualità, staremo a vedere.
La consacrazione di Daniel Maldini e il percorso di Lapo NavaCome non parlare poi di Daniel Maldini, figlio della leggenda Paolo Maldini: nuova avventura per il fantasista italiano che è al centro del progetto del sorprendente Cagliari di Pisacane. Il classe 2001 ha già segnato 3 gol in 5 presenze stagionali in Serie A.
Chiudiamo con Lapo Nava, figlio di Stefano ex difensore anche del Milan. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, il portiere classe 2004 si trova in questo momento in prestito all'Alcione in Serie C. Di proprietà della Cremonese, Nava ha giocato 6 partite su 6 da titolare con la squadra milanese subendo 10 gol.
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