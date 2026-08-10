Comotto convince Amorim: al fianco di Modrić non sfigura, e con le uscite nel reparto...

Con Fofana e Ricci sul mercato, il Milan lancia il classe 2008 Christian Comotto. Ottima prova col Chelsea accanto a Modrić: ecco i piani di Amorim
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il Milan continua il suo lavoro sul mercato: dopo le amichevoli estive Amorim ha deciso quali saranno i giocatori ideali per il suo progetto e quali andranno ceduti in queste ultime settimane di mercato. Il giovane Christian Comotto è destinato a restare in prima squadra in questa stagione, dopo un anno passato in prestito in Serie B dove è cresciuto molto ottenendo continuità nelle prestazioni e accumulando esperienza importante in un campionato molto complesso per un classe 2008.
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Il test contro il Chelsea: Comotto accanto a Luka ModrićContro il Chelsea ha giocato la prima frazione al fianco di Luka Modrić: un'immagine molto suggestiva visto che parliamo del presente e del possibile futuro del centrocampo dei rossoneri.
Pochi scampoli di partita, ma Comotto non ha per nulla sfigurato accanto a una vera e propria leggenda del ruolo: il mediano classe 2008 ha giocato con grande personalità senza aver paura di sbagliare delle scelte o delle giocate. È questo che si deve vedere da un ragazzo giovane, ancora di più durante delle amichevoli in cui il tuo allenatore sta cercando di capire chi farà parte del suo progetto.
Identikit tattico: perché il classe 2008 ha convinto AmorimE non è per nulla facile convincere un tecnico integralista come Ruben Amorim. Eppure Comotto ci è riuscito lavorando con l'allenatore portoghese fin dal primo giorno del ritiro a Milanello e dimostrando di essere già pronto per il Milan con le sue qualità indiscusse: Comotto sa passare benissimo il pallone, gestire il possesso contro la pressione degli avversari, sa verticalizzare e aiutare in difesa. Ha dei margini di miglioramento incredibili e con Amorim potrà solo che migliorare.
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