Una media gol incredibile per il giovane Cisse: Amorim, perchè non provarlo da seconda punta? Il fiuto del gol non manca!
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E se il ruolo perfetto per Alphadjo Cisse quello di seconda punta? Nel Milan di Rúben Amorim, dove la duttilità rappresenta una delle caratteristiche principali del suo sistema di gioco, potrebbe esserci spazio per una nuova interpretazione. Perché continuare a considerarlo soltanto un giocatore offensivo da utilizzare sulla trequarti quando i numeri sottoporta raccolta ben altro?
Milan, nuovo ruolo per CisseNel corso di questi mesi Cisse ha dimostrato di avere una qualità che non s'insegna facilmente, ovvero il fiuto del gol: non è solo una questione di talento e freddezza. Guardando i dati collezionati da SofaScore, possiamo ben notare il suo rendimento piuttosto positivo:
- 5 gol
- Una percentuale realizzativa del 38%
- Una rete ogni 82 minuti
Tre dati che raccontano un calciatore molto efficace quando si tratta di segnare. Cisse, infatti, riesce a trasformare in gol il 38% delle proprie conclusioni, mentre la media di una rete ogni 82 minuti evidenzia una forte frequenza realizzativa. Non si tratta solo di trovare la porta, ma di avere anche un'estrema concretezza, cosa che ad oggi manca a diversi calciatori rossoneri.
Come potrebbe utilizzarlo AmorimQueste statistiche ovviamente fanno riflettere: se Cisse riesce ad essere così decisivo sottoporta, perché non provare a metterlo nelle condizioni di avvicinarsi il più possibile all'area di rigore? Nelle prossime partite infatti, Amorim potrebbe sperimentarne l'utilizzo in una posizione più centrale, affidandoli dei compiti da vera e propria seconda punta.
Nel 3-4-2-1 Cisse potrebbe essere uno dei giocatori alle spalle della prima punta, con maggiore libertà di avvicinarsi, per l'appunto, all'area di rigore. Una soluzione ancora più interessante potrebbe essere il 3-5-2, con Cisse al fianco di Goncalo Ramos, attaccante di riferimento per i rossoneri.
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