Un 6 'politico' che mette d'accordo tutti: ecco le pagelle di Chukwueze a confronto
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Un 6 uniforme nei numeri ma spaccato da motivazioni diverse. La prova di Samuel Chukwueze, calciatore del Milan, contro il Venezia è diventata il perfetto rompicapo tattico dell'inizio della stagione. Da un lato c'è chi sottolinea che lo spirito di sacrificio e l'intraprendenza offensiva siano migliorati. Dall'altro, invece, iniziano ad uscire alcuni vecchi fantasmi.
Le pagelle di Chukwueze a confrontoNella testa di tutti i tifosi rossoneri, infatti, riaffiora il fantasma della discontinuità: l'errore a tu per tu con Stankovic allo scadere del primo tempo, e alcune cose connesse di troppo, come le ripartenza, ne ridimensionano l'impatto complessivo.
|Pianeta Milan
|6
|prestazione in appiattimento
|Gazzetta dello Sport
|6
|manca il guizzo letale
|TuttoSport
|6
|cresce alla distanza dopo un avvio duro
Il principio tattico fondamentale, quando Chukwueze occupa la fascia destra, è la creazione dell'isolamento per l'uno contro uno:
- Piedi sulla linea di battuta: Chukwueze tende a ricevere la palla molto largo per poi puntare il terzino avversario nell'uno contro uno
- Sovrapposizione interna: Per evitare di intasare la sua corsia preferita, il terzino destro deve occupare il corridoio interno, liberando l'esterno per la spinta del nigeriano.
- Movimento del centrocampista di destra: La mezzala di parte ha il compito di offrire uno scarico a muro e di attaccare la profondità per portarsi via il centrale avversario.
Il 6 dato da tutte e tre le testate è una vera e propria linea di galleggiamento. Chukwueze dimostra di volersi spendere per la squadra, cercando di donare molti sprint, ma per fare il salto di qualità gli si chiedono due cose fondamentali: più cinismo negli ultimi metri e maggiore disciplina tattica.
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