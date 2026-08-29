Un 6 uniforme nei numeri ma spaccato da motivazioni diverse. La prova di Samuel Chukwueze, calciatore del Milan, contro il Venezia è diventata il perfetto rompicapo tattico dell'inizio della stagione. Da un lato c'è chi sottolinea che lo spirito di sacrificio e l'intraprendenza offensiva siano migliorati. Dall'altro, invece, iniziano ad uscire alcuni vecchi fantasmi.

Le pagelle di Chukwueze a confronto

Pianeta Milan 6 prestazione in appiattimento Gazzetta dello Sport 6 manca il guizzo letale TuttoSport 6 cresce alla distanza dopo un avvio duro

Nella testa di tutti i tifosi rossoneri, infatti, riaffiora il fantasma della discontinuità: l'errore a tu per tu con Stankovic allo scadere del primo tempo, e alcune cose connesse di troppo, come le ripartenza, ne ridimensionano l'impatto complessivo.

Il principio tattico fondamentale, quando Chukwueze occupa la fascia destra, è la creazione dell'isolamento per l'uno contro uno:

Piedi sulla linea di battuta: Chukwueze tende a ricevere la palla molto largo per poi puntare il terzino avversario nell'uno contro uno

Chukwueze tende a ricevere la palla molto largo per poi puntare il terzino avversario nell'uno contro uno Sovrapposizione interna: Per evitare di intasare la sua corsia preferita, il terzino destro deve occupare il corridoio interno, liberando l'esterno per la spinta del nigeriano.

Per evitare di intasare la sua corsia preferita, il terzino destro deve occupare il corridoio interno, liberando l'esterno per la spinta del nigeriano. Movimento del centrocampista di destra: La mezzala di parte ha il compito di offrire uno scarico a muro e di attaccare la profondità per portarsi via il centrale avversario.

Il 6 dato da tutte e tre le testate è una vera e propria linea di galleggiamento. Chukwueze dimostra di volersi spendere per la squadra, cercando di donare molti sprint, ma per fare il salto di qualità gli si chiedono due cose fondamentali: più cinismo negli ultimi metri e maggiore disciplina tattica.