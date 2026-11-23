Ci sono delle prestazioni che non passano inosservate, soprattutto quando l'autore è un ragazzo giovanissimo di 20 anni e con ampi margini di crescita. Lewis Asanji è uno dei nomi che merita maggior attenzione all'interno del Milan Futuro, e la prova offerta ieri ne ha dato interiore conferma. Due gol, un assist e una prestazione da incorniciare, con una giocata che ha catturato l'attenzione: il colpo di tacco con cui hai trovato la rete, il secondo della stagione realizzato in questo modo dopo quello contro il Chievo.

Milan, l'esplosione di Asanji

Non si tratta solo di numeri, comunque già molto importanti per un attaccante così giovane, ma di caratteristiche che iniziano a disegnare un profilo molto ma molto particolare.è una punta che colpisce immediatamente per la propria struttura fisica, per la capacità di occupare l'area e per un impatto che sembra quasi sproporzionato rispetto a quello degli avversari in

Ma fermarsi solamente all'aspetto fisico non andando oltre sarebbe alquanto riduttivo: il rossonero ha mostrato anche ampie qualità tecniche, che possono diventare una vera e propria risorsa per la prima squadra (in chiave futura ovviamente). La doppietta e l'assist di ieri riaccendono così dei riflettori su giocatori che il Milan ha inserito nel proprio progetto con l'obiettivo di accompagnarne la crescita.

Altra categoria per la Serie D

La prima cosa che si può notare guardando il giocatore è la sua prestanza fisica. La punta rossonera sfiora i 2 metri di altezza, e possiede una struttura che in determinati contesti gli permette di fare una differenza enorme contro diversi difensori in Serie D. La sensazione è quella di vedere un ragazzo di un'altra categoria, sia centimetri che per massa muscolare e capacità di reggere il contatto.

In alcune situazioni, infatti, il diario fisico è molto impressionante: sembra quasi di osservare un atleta di football americano con uno di atletica. Per una prima punta, soprattutto nel calcio di oggi, si tratta di caratteristiche preziose. La possibilità di fare il reparto da solo, come magari lo faceva in passato Romelu Lukaku, permette alla squadra di risalire rappresentando un valore aggiunto.

L'aspetto fisico rappresenta il primo elemento importante del giocatore, ma osservando il suo gioco attentamente emergono anche delle grandissime qualità tecniche. Asanji infatti non è il classico centravanti di presenza da servire in area, ma possiede anche una buona sensibilità nel controllo della palla e una tecnica che gli permette di gestire al meglio delle situazioni offensive molto ostiche.

Il suo mancino, in particolare, è uno strumento assolutamente da valorizzare: la doppietta di ieri racconta anche questo aspetto. Il gol di tacco non è soltanto una giocata, ma un gesto che evidenzia coordinazione e capacità di leggere il gioco e, per un giocatore vicino ai 2 metri di altezza e con una massa muscolare importante, trovare una soluzione del genere con tempi corretti è un dettaglio che merita assolutamente attenzione, e non è la prima volta.

Chi è Asanji?

è nato nel gennaio del 2006 a, in Germania. Il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato nel settore giovanile dellaprima del passaggioNel febbraio del 2025 ilha deciso di puntare su di lui, acquistando s titolo definitivo e inserendolo nel progetto legato al

L'approccio nel mondo rossonero gli ha permesso di confrontarsi con il calcio italiano, un contesto e un mondo totalmente differente rispetto a quello tedesco, dove l'aspetto tattico assume un peso specifico. La Serie D, in questo senso, è un banco di prova molto importante: nonostante il vantaggio atletico, il calciatore deve imparare a trovare soluzioni contro difensori più esperti, organizzati e abituati a sfruttare ogni disattenzione.

Nell'attuale stagione, il calciatore ha collezionato già 6 reti in 12 presenze, con una media di un gol ogni 136 minuti. Asanji, infatti, sta trovando parecchio spazio, e sta riuscendo a trasformare le occasioni in numeri molto importanti pur avendo ancora ampi margini per migliorare la propria efficacia sottoporta.