Verso Atalanta-Milan: Piatek torna a Bergamo dove fece doppietta

NEWS MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo la sfida Atalanta-Milan. Dieci mesi fa, il 16 febbraio 2019, in quello stesso stadio, che all’epoca si chiamava ancora ‘Atleti Azzurri d’Italia‘, il bomber rossonero, Krzysztof Piatek, aveva realizzato una doppietta d’autore nell’1-3 con cui il Milan di Gennaro Gattuso passò in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Lo ha ricordato, questa mattina, il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola: Piatek andò in gol, nel primo tempo, su assist di Ricardo Rodríguez, che anche domenica sarà in campo in luogo dello squalificato Hakan Çalhanoglu, e, nella ripresa, su colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo stesso numero 10 turco, che fu autore, tra l’altro, dell’altro gol del Diavolo in casa della ‘Dea‘.

Piatek, quindi, torna sulla ‘scena del delitto’ sperando di sbloccarsi definitivamente su azione: dei 4 gol messi a segno in questo campionato, infatti, il ‘Pistolero‘ polacco ne ha realizzati 3 su calcio di rigore e soltanto uno su azione, il 20 ottobre scorso, in Milan-Lecce 2-2 a ‘San Siro‘. Sempre ammesso che, alla fine, il numero 9 rossonero giochi titolare … per scoprire perché, continua a leggere >>>

