Verso Atalanta-Milan: Rodríguez gioca e poi saluta. Tornerà in Bundesliga

NEWS MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo, la sfida Atalanta-Milan ed i rossoneri di Stefano Pioli, per l’occasione, dovranno rinunciare al terzino sinistro francese Theo Hernández, già 4 gol in questo campionato, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A.

Al suo posto scenderà in campo, per l’occasione, Ricardo Rodríguez, titolare fisso nelle prime due stagioni al Milan ma che, in quest’annata, è scivolato dietro l’ex Real Madrid nelle gerarchie del tecnico Pioli. Il numero 68 elvetico, in questo campionato, ha fin qui totalizzato 4 presenze, 90′ contro Udinese (25 agosto), Brescia (31 agosto) e Hellas Verona (15 settembre), più 72′ nel derby contro l’Inter dello scorso 21 settembre. Ultima volta che ha messo il piede in campo.

Da lì, il vuoto. Ora, ironia della sorte, complice la squalifica di Theo Hernández, il mancino svizzero verrà gettato nuovamente nella mischia per Atalanta-Milan, ultima gara dell’anno solare 2019 e, presumibilmente, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ultima gara di Rodríguez con la maglia rossonera. Arrivato al Milan nell’estate 2017 per poco più di 18 milioni di euro, ha rappresentato una colonna del Diavolo fino a qualche mese fa, ma può entrare, a pieno titolo, nel novero delle delusioni.

Da Rodríguez, che all’epoca del suo trasferimento dal Wolfsburg al Milan era seguito da top club in Italia ed in Europa, ci si sarebbe aspettato molto di più. Da mesi si parla di una sua possibile partenza ed ora, con la sessione invernale di calciomercato, questa dovrebbe concretizzarsi. Utopistico, come si riteneva qualche mese fa, che possa approdare in una società come Barcellona o PSG, molto più realistico, invece, pensare ad un suo ritorno in Bundesliga, magari in quello Schalke 04 che lo corteggia già da un po’.

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, o il Milan vende Rodríguez adesso, oppure dovrà cominciare a pensare ad un eventuale rinnovo. Ipotesi, però, che sembra non essere contemplata dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi. E se, alla fine, Rodríguez stupisse tutti accettando una destinazione differente? Per i dettagli della vicenda, continua a leggere >>>

