Calciomercato Milan – Rodríguez ad un passo dal Fenerbahçe

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘RSI.ch‘ sulla scia di quanto riportato alcune fonti italiane e turche, Ricardo Rodríguez, classe 1992, terzino sinistro svizzero del Milan, sarebbe ad un passo dalla firma con il Fenerbahçe.

Ricardo Rodríguez, in questa stagione, ha totalizzato 4 presenze in rossonero, per un totale di 342′ sul terreno di gioco, ma non mette piede in campo dallo scorso 21 settembre, Milan-Inter 0-2, quando fu sostituito al 72′ da Theo Hernández, successivamente esploso e divenuto titolare fisso al suo posto.

Dopo essere stato vicino ad un passaggio al Napoli, la rotta dell’elvetico, per ‘RSI.ch‘, è improvvisamente ed a sorpresa mutata negli ultimi giorni con l’arrivo sulla panchina dei partenopei di Gennaro Gattuso, già allenatore di Ricardo Rodríguez al Milan tra il novembre 2017 e il maggio 2019.

Per rinforzare, invece, la propria retroguardia durante la sessione invernale di calciomercato, il Milan punta su Jean-Clair Todibo, classe 1999, francese del Barcellona: per le ultime su di lui, continua a leggere >>>

