Verso Atalanta-Milan, Giudice Sportivo: Theo Hernandez e Paqueta squalificati

ULTIME NEWS MILAN – Oltre al danno anche la beffa. In occasione di Milan-Sassuolo, i rossoneri non solo non sono andati oltre lo 0-0, ma hanno rimediato due ammonizioni pesantissime. Theo Hernandez e Lucas Paqueta, in diffida, sono stati ammoniti e saranno costretti a saltare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. E’ questo il verdetto del Giudice Sportivo, uscito attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Calcio. L’assenza di Theo Hernandez mancherà e non poco ai rossoneri, ecco perché: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android