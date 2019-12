Calciomercato Milan – Rodríguez via, ma non in prestito: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, durante la sessione invernale di calciomercato, opererà qualche cessione. Uno dei calciatori in uscita potrebbe essere Ricardo Rodríguez, classe 1992, laterale mancino svizzero che, dall’arrivo di Theo Hernández in rossonero, è praticamente scivolato in panchina senza mai più vedere il campo.

Il suo agente, Gianluca Di Domenico, come riportato da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, ha strizzato l’occhio al Napoli, dove c’è in panchina Gennaro Gattuso, tecnico che lo aveva sempre schierato titolare ai tempi in cui allenava il Milan, ma anche allacciato contatti con i turchi del Fenerbahçe ed aperto ad un possibile ritorno del suo assistito in Bundesliga, dove ha già giocato con il Wolfsburg.

Affinché, però, Rodríguez parta dal Milan, serve che alla società rossonera arrivi una proposta concreta: il giocatore, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e, per lasciarlo andare via, il Milan vuole un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo che porti denaro nelle casse societarie. L’ipotesi prestito, per Rodríguez, non viene contemplata. Ci sono, poi, altri calciatori che potrebbero andare via a gennaio: per scoprire quali, continua a leggere >>>

