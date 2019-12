Calciomercato Milan – Petagna nome caldo come vice Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe scatenare un effetto domino nell’attacco del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, il club rossonero sarebbe interessato ad Andrea Petagna, attaccante della Spal.

L’arrivo del centravanti si concretizzerebbe solo nel caso in cui Piatek fosse ceduto. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Fiorentina (che comunque sta trattando anche Cutrone), ma Maldini e Boban sembrerebbero più orientati a cederlo all’estero, ad esempio in Germania. Il Milan è consapevole che l’arrivo di Ibrahimovic cambierà le gerarchie in attacco, e dunque potrebbe decidere di cederlo in prestito, in modo da farlo giocare con maggiore continuità.

Nel caso in cui Piatek fosse effettivamente ceduto, Petagna diventerebbe a quel punto un nome davvero molto caldo. Sull’ex Atalanta c’è anche la Fiorentina, che, come detto, cerca una prima punta: nelle scorse ore è avvenuto un incontro tra l’agente Giuseppe Riso e il club viola. Il Milan resta alla finestra in attesa di sviluppi, ma la sensazione è che Piatek possa effettivamente fare le valigie, anche se il centravanti è convinto di potersi ritagliare uno spazio importante nella squadra rossonera. Intanto il Milan è sempre più vicino a un nuovo acquisto dopo Ibrahimovic, continua a leggere >>>

