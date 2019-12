Calciomercato Milan – Todibo, ecco le possibili cifre del trasferimento

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive degli aggiornamenti relativi alla trattativa tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo.

Todibo ha una clausola rescissoria da 150 milioni, ma ovviamente Milan e Barcellona si accorderanno probabilmente per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra pari a 20 milioni di euro. Manca ancora l’intesa con il calciatore, ma c’è ottimismo in casa rossonera per la fumata bianca. Intanto sembra sfumare un obiettivo di mercato del Milan a centrocampo, continua a leggere >>>

