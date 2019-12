Calciomercato Milan – Il Napoli accelera per Lobotka

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, nel corso del calciomercato di gennaio, vuole rinforzare anche gli altri reparti della squadra. In modo particolare, sguardo sul centrocampo. Due i nomi caldi, tra cui quello di Stanislav Lobotka, regista del Celta Vigo, classe 1994. Lo slovacco, che ha una clausola rescissoria da 35 milioni, però piace molto anche al Napoli. Secondo quanto riferisce Sky, i partenopei nelle ultime ore hanno accelerato le operazioni e nei prossimi giorni potrebbero incontrarsi con il Celta Vigo e col giocatore per limare i dettagli. Il Milan aspetta alla finestra e valuta se intervenire, osservando ciò che accade. Ecco chi sarebbe l’alternativa… Continua a leggere >>>

