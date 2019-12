Calciomercato Milan – Matic e Berge alternative per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – Durante la sessione invernale di calciomercato il Milan non si limiterà all’arrivo del solo Zlatan Ibrahimovic, bensì, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, punterà ad acquistare anche un nuovo centrocampista di qualità.

Tra i profili seguiti con molta attenzione dal club di Via Aldo Rossi per gennaio 2020, ci sono anche quelli di Nemanja Matic, classe 1988, serbo del Manchester United (il cui ingaggio, però, è molto alto …) e di Sander Berge, classe 1998, norvegese in forza al Genk.

Matic è in scadenza di contratto con i ‘Red Devils‘ mentre l’accordo di Berge con la compagine belga, avversaria del Napoli nell’ultima edizione di Champions League, terminerà il 30 giugno 2021. A proposito di Napoli: la squadra di Gennaro Gattuso sta dando battaglia, al Milan, per un interessante centrocampista che gioca nella Liga spagnola: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android