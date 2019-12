Calciomercato Milan – Centrocampo: sfida con il Napoli per Lobotka

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si preannuncia un gennaio di calciomercato piuttosto movimentato dalle parti di ‘Casa Milan‘. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in attacco, i dirigenti rossoneri penseranno anche a come puntellare difesa e centrocampo per regalare dei rinforzi di qualità al tecnico Stefano Pioli.

Per la mediana, in particolare, il nome emerso in queste ultime ore è quello di Stanislav Lobotka, classe 1994, regista slovacco, ambidestro, in forza agli spagnoli del Celta Vigo. Lobotka è sul mercato: può andare via, come richiesta del club galiziano, per 25 milioni di euro. Il Napoli di Gennaro Gattuso, al momento, sembra in vantaggio sul calciatore, avendo offerto già 18 milioni più bonus.

Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara, al contrario, devono stare molto attenti agli equilibri economici per quanto concerne le operazioni di mercato, e, infatti, vorrebbero prendere Lobotka in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Contatti tra i club, per ora, non ci sono stati ma, per non farsi trovare impreparato, il Diavolo continua a sondare, oltre a Nemanja Matic del Manchester United, anche Sander Berge del Genk.

Nel frattempo è tempo di pensare, in casa rossonera, a come cambierà la squadra di Pioli con il ritorno in organico dello svedese Ibrahimovic. Il tecnico sarà chiamato a scelte importanti in campo. Una su tutte, probabilmente, il rilancio di un calciatore apparso fin qui in profonda flessione … continua a leggere >>>

