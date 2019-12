Calciomercato Milan – Ibrahimovic potrebbe anticipare il suo arrivo in Italia

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe arrivare al Milan il 2 gennaio per sostenere le visite mediche e per poi unirsi ai nuovi compagni. Una volta ufficializzato il contratto ci sarà la conferenza che sarà un evento trasmesso in diretta televisiva dal Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan.

In tanti però avevano ipotizzato il suo ritorno a Milanello il primo 30 dicembre, ma l’attaccante ha delle questioni da risolvere in Svezia: documenti, trasloco e famiglia. In realtà, però, stando alle ultime indiscrezioni, Ibrahimovic potrebbe essere a Milano anche la sera prima, cioè il 1 gennaio. Intanto ecco il profilo di Fofana, giovane difensore seguito dal Milan, continua a leggere >>>

