Calciomercato Milan – Fofana: chi è il gioiellino del Saint-Etienne ?

CALCIOMERCATO MILAN – Linea verde, questo il diktat della società per quanto riguarda la rosa del Milan. Nonostante l’arrivo imminente di un giocatore come Ibrahimovic, il Milan continua a lavorare su altri reparti del campo puntando sempre a giovani di prospettiva. Se Todibo dovesse saltare, Boban e Maldini hanno già in mente su chi virare: Wesley Fofana.

Si tratta di un centrale difensivo molto giovane ma di grandissima prospettiva. Il classe 2000 gioca attualmente in Ligue 1, al Saint-Étienne, squadra di media classifica che si trova al 14esimo posto in campionato. Il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili del Saint-Ètienne, prima di esordire lo scorso maggio in prima squadra: vittoria per 3-0 contro Nizza.

Nella sua prima stagione in Ligue 1, Fofana ha giocato finora 8 partite segnando anche un gol. In questa stagione ha disputato anche una partita di Europa League e una di Coupe de la Ligue. Il valore di mercato per il giovane franco-maliano si aggira attorno ai 5 milioni, in attesa che la società francese faccia il prezzo per le varie pretendenti.

Secondo quanto viene riferito da “Sky Sport“, non è stato trovato ancora l’accordo tra Milan e Barcellona per il trasferimento di Jean-Clair Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android