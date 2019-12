Calciomercato Milan – Omeragic, il nome nuovo per la difesa rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è una delle squadre che ha più bisogno di rinforzarsi in vista del prossimo mercato di gennaio. La classifica rossonera continua a piangere e c’è bisogno di una spinta in più per risalire la china. Dopo l’infortunio di Leo Duarte, la società ha l’obbligo di cercare un difensore centrale nonostante il recupero imminente di Mattia Caldara. Si è parlato molto di Jean-Claire Todibo in questi ultimi giorni, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Barcellona. I due club stanno trattando, ma al momento manca l’accordo economico.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ il Milan starebbe pensando anche ad un altro profilo, un nome completamente nuovo e di prospettiva. Si tratta di Becir Omeragic, difensore centrale classe 2002 in forza allo Zurigo. Dalle parti di via Aldo Rossi sono convinti sulla bontà dell’operazione e c’è l’intenzione di bloccarlo ora, prima che il prezzo possa elevarsi a dismisura.

Per l’attacco l’emittente televisiva ha fatto il solito nome di Zlatan Ibrahimovic, che ancora non ha preso nessuna decisione sul suo futuro. Per quanto riguarda la metà campo invece c’è da capire la situazione Franck Kessie; se l’ivoriano dovesse partire allora il Milan andrebbe a caccia, presumibilmente, di un centrocampista centrale, vista la volontà di decentrare Ismael Bennacer. Altro nome per l’attacco è Luka Jovic: il serbo è l’uomo giusto per il Milan? Per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android