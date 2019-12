Calciomercato Milan – Offerta del Fenerbahce per Rodriguez, su Kessie…”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ ci sarebbe un’offerta concreta del Fenerbahce per Ricardo Rodriguez. Il club turco ha chiesto il giocatore, ai margini del Milan per l’esplosione di Theo Hernandez, in prestito. I rossoneri sono però intenzionati a cederlo solo a titolo definitivo.

Capito Kessie: ci sono stati molti interessamenti sull’ivoriano da parte di alcuni club di Premier League. Qualora il numero 79 dovesse partire il Milan cercherebbe un centrocampista centrale, vista l’intenzione di spostare Ismael Bennacer come mezzala. Intanto ci sono novità anche sul fronte Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

