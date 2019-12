Calciomercato Milan – Todibo, i rossoneri non vogliono inserire la recompra

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, lavora per portare Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore francese in forza al Barcellona, in maglia rossonera per la sessione invernale di calciomercato.

Il club catalano, in ottimi rapporti con il Milan, ha aperto alla cessione di Todibo ma, per darlo via, vogliono che il Diavolo lo acquisti a titolo definitivo per 18-20 milioni di euro e che sia inserita, nell’accordo per il trasferimento dell’ex Tolosa a Milano, una clausola con il diritto di ‘recompra‘ ad una cifra prestabilita.

Il Milan, al contrario, non vuole avere clausole simili nel caso di un grosso investimento economico su Todibo. Non tutti sanno, intanto che, qualche anno fa, il calciatore transalpino scoperto da Éric Abidal se l’era vista davvero brutta … per scoprire perché, continua a leggere >>>

