Calciomercato Milan – Retroscena Todibo: ebbe un brutto incidente stradale

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come ormai noto, sta trattando con il Barcellona per l’acquisto di Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese che trova poco spazio in blaugrana con il tecnico Ernesto Valverde, per la sessione invernale di calciomercato.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha rivelato come Todibo, nel 2010, abbia subito un brutto incidente stradale, che gli procurò gravi fratture alla gamba sinistra e che, di fatto, lo mise a rischio di non poter mai giocare a calcio. Ma lui, ragazzo serio, professionale e determinato, non si è dato mai per vinto.

Appena 9 anni dopo il suo incidente, infatti, è passato dal Tolosa, club che lo ha formato, al Barcellona, arrivando laddove voleva. Il suo futuro, però, potrebbe tingersi di rossonero. Il Milan, nel frattempo, monitora il mercato dei giovani anche per rinforzare l’attacco: per le ultime, continua a leggere >>>

