Calciomercato Milan – Haaland, la concorrenza scoraggia i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan sta seguendo con interesse Erling Braut Haaland, classe 2000, bomber norvegese del RB Salisburgo, autore, fin qui, in stagione, di 28 gol e 7 assist in 22 gare con la maglia della compagine austriaca. Di questi, ben 8 reti realizzate in Champions League, dov’è stato la rivelazione stagionale.

Haaland, attaccante della scuderia di Mino Raiola, è giovane, forte e rappresenterebbe un investimento per il futuro ma, per la ‘rosea’, la concorrenza scoraggia in partenza in rossoneri: il poderoso centravanti mancino, infatti, piace a tutti i club europei più importanti. Ecco perché, qualora non arrivasse Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo potrebbe guardare in Spagna per rinforzare il proprio attacco: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android