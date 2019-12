Calciomercato Milan, Jovic è l’uomo giusto per l’attacco ?

CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, 21 anni, professione attaccante con un futuro incerto. Nessuno si sarebbe aspettato che Jovic, lo scorso anno all’Eintracht Francoforte, avesse un impatto totalmente negativo con la Liga spagnola.

L’attaccante classe ’97 la passata stagione viaggiava a 27 gol e 7 assist in 44 partite, tra Bundesliga e Europa League, una macchina da goal che ha fatto stropicciare gli occhi ai dirigenti dei club di mezza Europa. Il Real Madrid lo acquistò lo scorso luglio per 60 milioni di euro, convinto di avere tra le mani uno dei futuri bomber a livello mondiale.

Le aspettative erano altissime, i risultati scadenti: soltanto 13 presenze fin qui in tutte le competizioni, un solo gol all’attivo. L’aria di Madrid evidentemente non ha giovato all’attaccante serbo, infatti, stando a quanto è stato riportato in questi giorni da diversi giornali e addetti ai lavori, Jovic sarebbe pronto già a trasferirsi in prestito.

Il Milan, in costante ricerca di una punta, avrebbe messo gli occhi sul giocatore vista la situazione di stallo per la trattativa Ibrahimovic. Alla luce dei dubbi manifestati dal giocatore svedese, Boban e Maldini stanno valutando altre alternative e sarebbero intenzionati a fare un tentativo anche per Luka Jovic.

Visto il rendimento del calciatore, la domanda viene spontanea: può essere il profilo giusto per guidare l’attacco del Milan fino al termine della stagione ? Un altro giocatore del Real Madrid potrebbe trasferirsi al Milan in prestito, continua a leggere >>>