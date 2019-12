Calciomercato Milan – Se saltasse Ibrahimovic, rossoneri su Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse, alla fine, di declinare la proposta contrattuale del Milan, a quel punto i rossoneri si rivolgerebbero al Real Madrid per acquisire un nuovo centravanti.

Il prescelto del club di Via Aldo Rossi, infatti, sarebbe Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che, nella fila delle ‘Merengues‘ di Zinedine Zidane, è la riserva di Karim Benzema: in stagione, finora, Jovic, ex Eintracht Francoforte, ha disputato appena 405′ di gioco tra Liga (300′) e Champions League (105′), suddivisi in 13 presenze totali (10 in campionato, 3 in coppa).

Un solo gol messo all’attivo di Jovic, 27 reti nel 2018-2019 con le ‘Aquile‘ di Francoforte, il 30 ottobre scorso al ‘Santiago Bernabéu‘ contro il modesto Leganés (5-0 per i ‘Blancos‘). Jovic potrebbe partire in prestito per giocare con continuità in vista dei Campionati Europei 2020. Il Diavolo, però, continua anche a sognare di centrare il bersaglio grosso sul mercato! Per i dettagli, continua a leggere >>>

