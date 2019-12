Calciomercato Inter – Darmian in pugno, ma Conte vuole Alonso

CALCIOMERCATO INTER – Come viene riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi principali dell’Inter in questa sessione di mercato è quello di rafforzare la corsia di sinistra.

A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter ha in pugno Matteo Darmian, terzino del Parma, che può giocare anche come terzo centrale nella difesa a tre, ma Conte spera in Marcos Alonso. La trattativa per arrivare all’ex Fiorentina, però, è molto complicata: il Chelsea chiede almeno 35 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Gli altri nomi sono Kurzawa del Psg e Ghoulam del Napoli (anche se non convince in pieno per le sue condizioni fisiche). Intanto il Milan ha individuato il vice Ibrahimovic, continua a leggere >>>

