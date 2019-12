Calabria e Rafael Leao, il Milan chiede maggiore attenzione

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, i video sui social di Davide Calabria e Rafael Leao hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri, considerando che sono stati pubblicati (dalla fidanzata e da un amico) dopo l’umiliante sconfitta contro l’Atalanta.

Il Milan, ovviamente non ha gradito, considerando che il momento è già abbastanza complicato, e dunque ha chiesto a tutti i giocatori di avere una maggiore attenzione nell’utilizzo dei social. In questi giorni il club rossonero valuterà se multarli, ma come detto i video non sono stati postati dai diretti interessati. Intanto in primo piano il futuro di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android