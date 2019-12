Panchina Milan – Pioli, probabile addio a fine stagione

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Stefano Pioli, che non è stato messo sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro l’Atalanta, visto che la squadra aveva dimostrato miglioramenti nelle precedenti gare. E’ anche vero, però, che l’allenatore è stato completamente tradite dai suoi giocatori domenica scorsa, anche perchè lo stesso Pioli ha parlato di una settimana non molto positiva a livello di allenamenti.

L’obiettivo dell’allenatore è comunque ripartire con entusiasmo nel 2020, visto che l’ambiente rossonero è depresso dopo la cinquina rimediata a Bergamo. In ogni caso a fine stagione, a meno di miracoli, la società potrebbe decidere di portare in panchina un allenatore di grande carattere e di spessore tecnico che sappia quel qualcosa in più per dare una scossa. Intanto Galliani parla di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

