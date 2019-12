Galliani: “Ibrahimovic al Milan? Non risponde al telefono…”

CALCIOMERCATO MILAN –Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ai microfoni di Binario Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che nelle ultime ore sembra essersi riavvicinato al rossonero (CLICCA QUI per scoprire l’offerta)

“Non risponde più al telefono – ha dichiarato Galliani -. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare, ma non ho ricevuto risposta”. Intanto ecco la verità sulle parole che Zvonimir Boban ha rilasciato al termine della gara contro l’Atalanta, continua a leggere >>>

