Milan, pace fatta tra Boban e Elliott: il rapporto è solido

NEWS MILAN – Avevano fatto scalpore le dichiarazioni di Zvonimir Boban al termine di Atalanta-Milan (“Il mercato? Vedremo quello che ci permetteranno di fare”), che facevano pensare a una frattura con il fondo Elliott. In realtà, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, le cose non stanno così.

Il destinatario del messaggio, infatti, non era la famiglia Singer: Boban ha contatti frequenti con Gordo, figlio di Paul, e nega che ci siano fratture, anzi il rapporto è molto solido. Il “Vedremo cosa ci permetteranno di fare” era riferito alla condizioni in cui il Milan è costretto ad agire, cioè i parametri del Fair Play finanziario dell’Uefa. Boban è stato l’unico a metterci la faccia dopo Atalanta-Milan, e questo è stato particolarmente apprezzato. Ha fatto particolarmente rumore, invece, il silenzio di Paolo Maldini. Intanto Zlatan ibrahimovic si avvicina sempre di più:ecco gli ultimi aggiornamenti, continua a leggere >>>

