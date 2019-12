Calciomercato Milan – Ibrahimovic si avvicina: nuovi contatti tra le parti

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha attivato l’unità di crisi. La squadra rossonera non perdeva con cinque gol di scarto dal 1998 e dunque c’è bisogno di fare qualcosa: urge un rinforzo di spessore, che possa essere decisivo in campo e nello spogliatoio. Il Milan ha accelerato per Zlatan Ibrahimovic e ora spera che lo svedese possa dire finalmente sì.

L’ultima disfatta di Bergamo può aver alimentato l’orgoglio dello svedese, che è convinto di poter fare ancor ala differenza. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza e Ibrahimovic, con Maldini e Boban che hanno praticamente proposto un contratto di 18 mesi, o meglio devono essere centrati degli obiettivi per il prolungamento molto più facili rispetto a quelli precedenti relativi alla conquista della Champions League.

Il centravanti darà una risposta definitiva nelle prossime ore, e se sarà sì, Ibrahimovic sarà ad allenarsi a Milanello il 30 dicembre, cioè la data della ripresa degli allenamenti. Dal quel momento serviranno circa 3 settimane per trovare la condizione migliore. Possibile che ci sia anche Jean-Clair Todibo: l’accordo con il Barcellona è stato raggiunto, manca l’intesa con il calciatore che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto continuano a esserci delle voci relative alla cessione del club rossonero, continua a leggere >>>

