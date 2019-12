Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco la nuova offerta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan vuole a tutti i costi il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera ha deciso di presentargli una nuova offerta, differente sotto gli aspetti contrattuali: la durata, infatti, passerebbe da sei a diciotto mesi non più in base alla qualificazione in Europa ma al rendimento in campo. Ibrahimovic si è preso qualche altro giorno per riflettere, ma filtra ottimismo per la chiusura dell’operazione. Intanto novità sul rapporto tra Boban e Elliott dopo le dichiarazioni di domenica, continua a leggere >>>

