Atalanta-Milan, le pagelle della Gazzetta: un disastro, il peggiore è Suso

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le pagelle di Atalanta-Milan, gara terminata 5-0 a favore dei nerazzurri. Come è facilmente immaginabile, non c’è nessuno che si salvato in casa rossonera dopo questa bruttissima prestazione.

Il peggiore è Jesus Suso, che si prende un brutto 4 (“Il dribbling smarrito, le idee anche, il tiro pure. Qualche giocata giusto per, ma da uno come lui ci si aspetta molto, molto di più. Il campione si dovrebbe vedere nelle difficoltà). Stesso voto anche per Conti, Rafael Leao, Calabria e Bennacer (“Un altro che ha mandato in campo la sua ombra. Irriconoscibile, senza “garra”. Sta basso per volere tattico, ma troppo però). 4.5 per Musacchio, Rodriguez e Calhanoglu.

Il migliore, anzi, il meno peggio, è Piatek, che, entrato nel secondo tempo, si prende un 5.5 (Sarà che la partita vera è già finita, sarà che senza di lui il Milan non ha mai tirato… Nemmeno lui lo fa però quando entra almeno ha voglia e gioca i palloni come li deve giocare”). 5 per Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura. Concludiamo infine con Stefano Pioli, che prende 4 (Un disastroso passo indietro rispetto alla sfida col Sassuolo. Là il Milan sembrava una squadra, qui una dilettante allo sbaraglio. Merito della Dea, ma pure colpa sua: tattica, atteggiamento e scelte sbagliate”). Intanto Rafael Leao è nella bufera dei tifosi. Ecco il video, continua a leggere >>>

