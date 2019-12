Atalanta-Milan, Rafael Leao balla e fuma in discoteca (VIDEO)

NEWS MILAN – Dopo Atalanta-Milan, liberi tutti per le feste. “Appuntamento fra sei giorni”, aveva spiegato Pioli nel complicato post partita di Bergamo. Chiaramente ogni giocatore – Rafael Leao compreso – nel suo giorno di riposo o vacanza è libero di fare ciò che vuole, ci mancherebbe, ma la tempistica di questo video, apparso su Instagram all’indomani di una delle più pesanti sconfitte subite dal Milan nella sua storia, certo non è piaciuto ai tifosi e non è passato inosservato.

Le immagini del portoghese mentre beve, fuma e si diverte in discoteca e date in pasto ai social dall’account “andrembt_2845”, un amico di Leao, stonano parecchio con la faccia funerea di Boban ieri, con le parole del dirigente croato e il momento/umore del mondo rossonero. Un video breve, di qualche secondo, ma che sta facendo il giro del web e che sicuramente continuerà a far discutere

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android