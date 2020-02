Verso Milan-Juventus, probabili formazioni: i dubbi di Pioli e Sarri

NEWS MILAN – Cresce l’attesa per Milan-Juventus di Coppa Italia. Domani sera, ore 20:45, il calcio d’inizio a San Siro della semifinale d’andata. E a tal proposito, visto che mancano meno 24 ore alla sfida, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Ecco le probabili formazioni di Stefano Pioli e Maurizio Sarri.

MILAN – Si va verso la riconferma del 4-2-3-1 visto nel derby, con gli stessi undici titolari. Hakan Calhanoglu sarà il trequartista dietro Zlatan Ibrahimovic. Sugli esterni Samuel Castillejo e Ante Rebic, rispettivamente a destra e sinistra. Davanti la difesa la coppia Kessie-Bennacer, scelta obbligata per via degli infortunati in quel ruolo (Rade Krunic e la ricaduta di giornata per Lucas Biglia). Non dovrebbe cambiare nemmeno la difesa, anche se resta il dubbio Kjaer-Musacchio. Il danese resta il favorito, al fianco di Alessio Romagnoli. I terzini saranno Andrea Conti e Theo Hernandez. In porta, nemmeno a dirlo, Gianluigi Donnarumma.

JUVENTUS – Meno certezze per mister Sarri, che ha ancora qualche dubbio sull’11 bianconero da schierare titolare domani sera. Le certezze sono principalmente tra i pali, giocherà Gianluigi Buffon; poi in difesa, ci sarà certamente il ritorno dell’ex Leonardo Bonucci a San Siro contro il Milan. In attacco giocheranno sia Paulo Dybala che Cristiano Ronaldo titolari. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2, con trequartista Aaron Ramsey. In panchina l’altro ex, Gonzalo Higuain. L’ipotesi tridente è stata ventilata, ma non dovrebbe partire dall’inizio.

Probabili formazioni Milan-Juventus

Di seguito, ecco in grafica le probabili formazioni di Milan-Juventus, a meno di 24 ore dal calcio d’inizio:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer (Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado (De Sciglio), Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (Rabiot); Ramsey (Higuain); Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Sarri.

Nel frattempo oggi sono arrivate importanti dichiarazioni di Paolo Maldini. Il dirigente rossonero ha parlato di numerosi argomenti, tra cui l’allenatore e i progetti per il prossimo futuro del Milan. Per l’intervista completa, continua a leggere >>>

