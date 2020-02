Milan, tegola Krunic: il bosniaco out per parecchie partite

INTER-MILAN – Una brutta notizia è arrivata ieri a Milanello coi rossoneri che perdono il centrocampista Rade Krunic per parecchie gare. Un’assenza che peserà certamente nelle scelte di Stefano Pioli, che perde uno dei pochi uomini da poter utilizzare in mezzo al campo, dando il cambio a Kessie. Per l’ex Empoli il referto medico dice: “Frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”. Ecco, invece, il programma di avvicinamento alla gara che oggi sosterranno i rossoneri>>>

