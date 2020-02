Inter-Milan, il programma di oggi dei rossoneri: rifinitura ore 10.30

VERSO INTER-MILAN – Il Milan ieri sera ha cenato a Milanello in gruppo, prima del sciogliete le righe di Stefano Pioli. La permanenza nel centro sportivo di Carnago per la notte era, infatti, facoltativa (Ibra, ad esempio, ha deciso di rientrare a casa). Ritrovo fissato questa mattina per le 10.30 per svolgere la rifinitura, a seguire alle 13.00 il pranzo. Alle 17.00 consueta riunione tecnica, dove il tecnico rossonero darà la formazione e le indicazioni del match. Per le 18.30 è prevista la partenza da Milanello col pullman destinazione stadio di San Siro. Intanto, Krunic ieri ha postato un messaggio dopo il suo infortunio>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android