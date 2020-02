Verso Inter-Milan, Krunic: “Dispiace per l’infortunio, grazie per il supporto”

NEWS MILAN – Rade Krunic è infortunato, e non sarà disponibile per Inter-Milan di domani. Salterà il derby ma anche altre partite. Si prevede uno stop di almeno un mese per il centrocampista ex Empoli, che ha “evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”.

Il giocatore su Instagram ha espresso il proprio rammarico: “Mi dispiace molto di non poter aiutare i miei compagni di squadra nelle prossime partite. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto”.