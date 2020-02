Inter-Milan, Pioli: “Eriksen con Lukaku? Non mi preoccupa …”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti sulla possibilità che Christian Eriksen giochi alle spalle di Romelu Lukaku nell’Inter, Pioli ha sottolineato: “Non mi preoccupa e non cambierà il loro atteggiamento. L’Inter è riconoscibile nella situazione tattica e noi ci stiamo preparando per essere pericolosi, compatti al di là delle loro scelte. Nella singola partita ci sono tante possibilità che dobbiamo cogliere”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

