Verso Inter-Milan, le probabili formazioni: Eriksen con Lukaku in attacco

NEWS INTER – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, sarebbe pronto a sorprendere il Diavolo, in occasione di Inter-Milan, con una mossa a sorpresa nella sua formazione titolare.

Alla vigilia del derby di Milano, infatti, Conte starebbe valutando di inserire Christian Eriksen, classe 1992, centrocampista danese prelevato nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato dal Tottenham, in avanti, al fianco di Romelu Lukaku, in luogo dello squalificato Lautaro Martínez.

L’Inter, quindi, si andrebbe a schierare, in sostanza, con un 3-5-1-1 e lascerebbe in panchina, pronto all’uso, l’attaccante cileno Alexis Sánchez, da inserire magari in corso d’opera. Si tratterebbe, comunque, soltanto di un’ipotesi, perché, sempre in base alle informazioni di ‘Sport Mediaset‘, dovrebbe rivedersi, almeno in avvio, il canonico 3-5-2.

In tal caso, in mezzo al campo, al fianco dell’intoccabile Marcelo Brozovic, ci sarebbero Niccolò Barella, Matias Vecino, Stefano Sensi e lo stesso Eriksen a contendersi due maglie da titolare. Per le ultime, invece, sulla probabile formazione del Milan di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

