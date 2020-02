Inter-Milan, Ibrahimovic ci sarà e Pioli può passare al 4-2-3-1

VERSO INTER-MILAN – Se dovessimo basarci sui social i dubbi starebbero a zero. Un paio di giorni fa Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto in versione leone ruggente, dando segnali importanti circa una sua presenza per il derby di Milano di domani sera. E anche ieri il Milan, quando ha pubblicato le foto della seduta mattutina a Milanello, ha deciso di scegliere come prima un’immagine in cui l’attaccante svedese calciava.

Sì, perché ieri Ibra si è allenato in gruppo, svolgendo riscaldamento, parte tattica e tecnica, saltando, però, nel finale la partitella, proseguendo un lavoro personalizzato. Questo è un piccolissimo dubbio che rimane e che verrà sciolto nella giornata di oggi, quando Pioli interverrà in conferenza stampa (alle ore 13.00) e a seguire ci sarà la rifinitura. Tutto, però, porta a pensare che l’affaticamento al polpaccio di Zlatan sia passato e che domani scenderà regolarmente in campo dal 1′.

Il tecnico emiliano, però, potrebbe il modulo di partenza. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta, Pioli potrebbe passare al 4-2-3-1, lasciando fuori Leao e inserendo Bonaventura. Il marchigiano agirebbe alle spalle di Ibra con Castillejo e Calhanoglu, con il turco delegato di marcare e impedire a Brozovic di impostare. Una mossa che all’andata non fu fatta e il croato fece tutta la differenza del mondo nel far vincere la partita ai suoi.

Se così avvenisse, Pioli avrebbe sia Leao che Rebic come carte da giocarsi a gara in corso. In caso contrario sarebbe confermato il 4-4-2 delle ultime uscite, con Bonaventura a sedersi in panchina e l’attaccante lusitano al fianco di Zlatan. Intanto, da Sanremo, ecco il pronostico de Le Vibrazioni>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android