Inter-Milan, Pioli: “Si gioca per vincere. Dobbiamo avere la faccia di Ibra”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti sui derby che sono gare da vincere, Pioli ha sottolineato: “Tutte le partite si preparano per vincere ma queste partite valgono di più. Per vincere bisogna giocare meglio, così si hanno più possibilità. Questo è il nostro obiettivo”. Ed ancora, interpellato sul gap attuale in classifica tra Inter e Milan:

"Non so che distanza ci sia in questo momento tra noi e loro. Affrontiamo una squadra che non perde da tantissimo tempo. Dobbiamo avere la faccia di Ibra, domani, carica e determinata: voglio una squadra che si giochi la partita al massimo delle sue possibilità a prescindere da Zlatan Ibrahimovic".

