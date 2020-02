Inter-Milan, i rossoneri recuperano Biglia: sarà convocato

VERSO INTER-MILAN – Stefano Pioli avrà a disposizione l’intera rosa ad esclusione di Léo Duarte per la gara di domenica sera contro l’Inter. Nelle fila rossonere ci sarà anche Lucas Biglia, rientrato in gruppo dopo oltre un mese di assenza (ultima gara giocata l’8 dicembre, poi alcune panchine prima di infortunarsi). Il regista argentino è mancato certamente contro il Verona dal momento che non c’era nemmeno Bennacer complice il turno di squalifica. L’ex centrocampista della Lazio è stato ospite ieri a Milano per l’inaugurazione del torneo giovanile della Junior TIM Cup: ecco le sue parole>>>

