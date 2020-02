PM – Biglia: “Il Milan è il punto più alto della mia carriera”

ULTIME MILAN – Non vive una stagione e un momento particolarmente positivo, ma Lucas Biglia resta uno dei giocatori più importanti, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza, in casa Milan. L’argentino è un punto di riferimento nello spogliatoio, per professionalità e capacità tecniche. Oggi è stato ospite all’evento della Junior TIM Cup in cui ha incontrato i bambini di un torneo organizzato dalla Lega Serie A all’Oratorio Santa Cecilia. Biglia ha anche parlato e si è soffermato proprio sulla sua esperienza rossonera fino a questo momento: “Il Milan è il punto più alto della mia carriera. Sono contento di essere qui”.

