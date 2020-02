Bonucci: “Migliorato come uomo al Milan. Ma la Juventus è unica”

NEWS JUVENTUS – Intervista a ‘Juventus TV‘ per Leonardo Bonucci, che racconta la sua avventura trascorsa al Milan nella stagione 2017/2018. Poi si sofferma sulla lontananza dalla Juventus, il rapporto con i social e anche sugli incubi Champions League del passato e sogni per il futuro.

L’ex difensore rossonero, che ha vestito anche la fascia da capitano, non ha mai nascosto le negatività attorno alla stagione trascorsa al Milan, però ammette: “In quell’anno al Milan sono migliorato come uomo“, poi prosegue e fa inevitabilmente notare il suo amore per i bianconeri: “Ho capito che la Juventus è unica“.

Un occhio sempre ai social, ai commenti che inevitabilmente vengono scritti da numerosi tifosi e spesso anche “haters” sui suoi profili: “A me piace leggere i commenti che mi scrivono. Seguo tutti social, l’ho fatto anche nell’anno del passaggio al Milan. Le scelte portano a delle conseguenze. Non mi sono mai tirato indietro a confronti. Si cresce sbagliando: sono gli errori che ti portano a crescere”.

Su quale sia la peggior sconfitta in finale di Champions League, se quella a Berlino contro il Barcellona o quella a Cardiff contro il Real Madrid: “Secondo me Berlino, ci sono stati 10 minuti dopo il gol di Morata in cui abbiamo avuto l’occasione di poter andare in vantaggio. Sono stati quei 10 minuti a farci credere di poterli battere e ci siamo esposti al loro contropiede con quei tre davanti che ti facevano male. Ma abbiamo diversi anni per ambire al sogno”.

Sul suo futuro al termine della carriera da calciatore: “Allenare? Mi piacerebbe. Non è facile. È facile diventare allenatore, è molto difficile diventare quel tipo di allenatore che vorrei essere. Ma le cose difficili mi sono sempre piaciute”. Per Milan-Juventus di Coppa Italia, ecco tutte le info sui biglietti: continua a leggere >>>

