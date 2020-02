Milan, con Ibrahimovic niente è impossibile: la Champions è a -8

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, sottolinea l’importanza del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’umiliazione di Bergamo, è arrivato lo svedese, e con lui il Milan ha cambiato completamente passo: quaranta giorni e quattro partite dopo, infatti, i rossoneri si sono avvicinati a posizioni importanti in classifica in chiave europea.

Con Ibrahimovic è tutto possibile. Persino la Champions? Il quotidiano torinese non lo esclude. E’ un’impresa quasi impossibile, considerando che Roma e Atalanta sono squadre molto forti, ma c’è anche da evidenziare come qualche settimana fa il quarto posto distasse a -14. Sognare, in fondo, non è vietato. Intanto spunta fuori un clamoroso retroscena sulla cessione societaria del Milan, continua a leggere >>>

