Maldini: “Contenti di Pioli. Rangnick? Non è il profilo giusto”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini:

Sulla partita di domani sera contro la Juventus: “Innanzitutto è una semifinale, di grande importanza. Uno dei due obiettivi della stagione, che dà accesso diretto all’Europa League ,contro una grande squadra che sta dominando da anni il campionato italiano, con uno stadio pieno ed i nostri tifosi sempre vicini”.

Sul derby perso contro l’Inter: “Se analizziamo bene la partita è stato un primo tempo fantastico, il migliore degli ultimi 5 anni contro una squadra che è prima in classifica. Ci sono mancanze, lo sappiamo, e stiamo lavorando per questo. Non siamo una squadra perfetta, lo sappiamo, lavoriamo per limare gli errori”.

Sulla gioventù del Milan: “Quando sei una squadra giovane, può succedere. Può succede anche nelle squadre esperte. Nei momenti di difficoltà, quando la partita cambia, ti aggrappi a chi ha maggiore esperienza, tipo Kjaer e Ibrahimovic: forse è ancora troppo poco per far crescere i nostri giovani”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Dal punto di vista del giocatore non è da scoprire, è un campione, in ogni lega del mondo in cui ha giocato è stato un campionato. Dal punto di vista fisico, dopo due mesi e mezza di inattività puoi anche allenarti da solo, non sarà mai lo stesso, lo sappiamo: ma rispondere con tale efficienza non è da tutti”.

Su Stefano Pioli: “Di Pioli siamo contenti, è subentrato in una situazione non facile, in una squadra che non stava andando bene, con poche certezze, si è imposto, con ragazzi giovani e ha dato identità alla squadra”.

Sul futuro in panchina: “Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose: giocatori ed allenatori e dirigenti vivono di risultati. Siamo contenti del suo lavoro, quello che ci auguriamo è di fare una seconda parte della stagione super, credo che la faremo e che ci sederemo a maggio a tavolino per programmare futuro con lui”.

Su Ralf Rangnick: “Ho letto, sinceramente e, come direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo ad un club come il Milan”.

Su cosa manca al Milan: “Ultimi step, quelli della crescita: l’anno scorso abbiamo fatto il miglior risultato degli ultimi 6 anni, sfiorando di un punto la qualificazione in Champions League. C’è ancora possibilità per migliorare quel risultato, ancora tante occasioni per dare svolta alla stagione. Il resto lo stiamo facendo: abbiamo una rosa giovane, meno folta, un monte ingaggi che cala: non è ancora il Milan dei nostri sogni ma stiamo lavorando”.

